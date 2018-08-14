Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Президент «Натали Турс» опроверг информацию о приостановке деятельности компании‍

14.8.2018 13:24

Фото: kievsmi.net



Глава "Натали Турс" опроверг сведения о том, что туроператор приостанавливает свою деятельность, передают российские СМИ.



По словам Владимира Воробьева, информация о прекращении работы не соответствует действительности.



Ранее на официальном портале компании "Натали Турс" разместили сообщение о том, что туроператор приостанавливает свою деятельность. Однако эти сведения не соответствуют действительности, заявил сооснователь и руководитель компании Владимир Воробьев.



По словам Воробьева, в самом скором времени публикацию на портале скорректируют. Руководство компании сейчас активно продолжает поиски инвестора. Предполагается, что туроператор сможет возобновить продажи уже с 1 октября, отметил генеральный директор "Натали Турс".



Отметим, после публикации о приостановке деятельности оказались недоступными практически все разделы сайта компании.



В начале минувшего июля в "Натали Турс" объявили о том, что все ранее подтвержденные туры аннулируются вплоть до 30 сентября. Туристам вместо поездок предлагались гарантийные обязательства, в соответствии с которыми они получат возможность отдохнуть за те же деньги летом следующего года. Некоторых клиентов это предложение удовлетворило, однако немало покупателей подали на компанию в суд.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 134

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