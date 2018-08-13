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В Таджикистане назвали имена погибших альпинистов из РФ
13.8.2018 22:00
Фото: livejournal.com
Названы имена российских граждан, которые погибли накануне в горном районе Таджикистана при жесткой посадке вертолета.
Согласно уточненной информации, жертвами катастрофы стали пять человек. В их числе трое граждан РФ.
Как рассказали представители Комитета по ЧС Таджикистана, жертвами катастрофы стали Александр Абросимов, Тимур Барабанов и Руслан Тараканов, а также двое членов экипажа, которые являлись местными жителями.
ЧП случилось накануне, 12 августа, примерно в 16:30 по местному времени. Предполагалось, что вертолет Ми-8 доставит альпинистов, покорявших пик Исмоили Сомони, в базовый лагерь. Однако летательный аппарат, транспортировавший тринадцать граждан РФ, белоруса и испанца, совершил жесткую посадку.
Таджикские правоохранители сейчас выясняют обстоятельства трагедии. Согласно предварительным выводам специалистов, роковую роль могла сыграть плохая погода. По данным синоптиков, в месте ЧП сохраняются сильные порывы ветра и плохая видимость.
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