Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Белом доме назвали лживыми воспоминания бывшей помощницы Трампа

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Фото: cloudinary.com



В Белом доме раскритиковали книгу воспоминаний, которую опубликовала уволенная в прошлом году помощница американского президента Омароса Манигол-Ньюман.



Отмечается, что информацию назвали лживой и недостоверной.



Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала книгу Омаросы Манигол-Ньюман в минувшую пятницу, 10 августа. По ее словам, воспоминания бывшей сотрудницы пронизаны "ложью и ложными обвинениями". Будучи недовольной, автор стремится извлечь выгоду "вместо того, чтобы говорить правду обо всем хорошем", что продолжает делать глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и его администрация.



Подчеркнув, что Трамп старается сделать Америку безопасной и процветающей, Сандерс отметила, что пресса не воспринимала Манигол-Нюмен всерьез в прошлом, когда она положительно высказывалась о деятельности президента. Однако "теперь СМИ теперь дадут ей трибуну", - с сожалением констатировала представительница администрации президента.



Предполагается, что книгу под названием "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа" в Соединенных Штатах можно будет приобрести уже 14 августа. Как отмечала Манигол-Ньюман, читатели смогут узнать о многом, что происходит в Белом доме, включая то, что "расстраивает и вызывает неудобство". В ряде СМИ после интервью автора появились предположения о том, что еще являясь помощницей Трампа, она могла вести тайные записи на диктофон.



Автор: Злата Богатова

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