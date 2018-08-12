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Степаненко не пускает в квартиру приставов
19:12
Фото: pravda.rv.ua
Елена Степаненко никого не пускает в квартиру, заявил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы известного российского артиста Евгения Петросяна.
Юрист рассказал об этом после заседания столичного Хамовнического суда, передает РИА Новости.
Как отметил представитель юмориста, он не исключает, что квартиру придется вскрыть. По словам Сергея Жорина, необходимо учитывать, что именно там хранятся принадлежащие семье культурные ценности, однако Елена Степаненко отказывается кого-либо туда впускать.
Адвокат Евгения Петросяна сказал, что супруга юмориста намерена получить большую часть "объектов недвижимости, все картины, иконы" и другие предметы, представляющие ценность. Все это ранее было передано ей на ответственное хранение, однако приставам не удается попасть в квартиру. Жорин подчеркнул, что в целях раздела имущества необходимо предварительно сделать полную опись, а потом все оценить.
Квартира, о которой идет речь, "оформлена на Петросяна". Юморист имеет ключи и должным образом оплачивает коммунальные услуги, однако проживает сейчас там именно Степаненко, "так как там ее личные вещи", — добавил Жорин.
Напомним, около недели назад суд наложил арест на все имущество, совместно нажитое Петросяном и Степаненко за годы брака. Это было сделано, "чтобы никто из супругов не смог ничего продать", пока идет бракоразводный процесс, пояснял Жорин. Полная его стоимость нескольких объектов недвижимости и ценностей семьи может составлять полтора миллиарда рублей.
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