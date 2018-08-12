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Поклонская вышла замуж в Крыму


15:16
Поклонская вышла замуж в КрымуФото: mycdn.me

Депутат Госудумы Наталья Поклонская узаконила свои отношения со своим избранником Иваном Соловьевым, который возглавляет аппарат уполномоченного по правам человека.

Как передает Daily Storm, свадебное торжество состоялось в Крыму.

Бракосочетание, отмечается со ссылкой на рассказы гостей мероприятия, проходило в минувшие выходные. Свадьба Натальи Поклонской была достаточно "скромная", но оформлена со вкусом. Среди тех, кто был приглашен на церемонию, оказались коллеги депутата по нижней палате парламента, члены семьи и представители силовых структур, которые в прошлом трудились вместе с новобрачными.

Сама же Наталья Поклонская от каких-либо комментариев по поводу свадьбы предпочитает отказываться. На просьбу Daily Storm рассказать об изменениях в личной жизни, депутат заявила, что пока не готова говорить на эту тему.

Напомним, около года назад Поклонская призналась, что рассталась с мужчиной. Прежде она называла его мужем, чтобы избежать приставаний. Наталья Поклонская в прошлом была замужем, от первого брака депутат воспитывает дочь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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