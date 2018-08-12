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Алтайскому школьнику оторвало руку во время прыжка в реку на самодельной тарзанке
13:02
Фото: mw2.google.com
В Алтайском крае выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого лишился руки тринадцатилетний мальчик. По предварительным данным, подросток пытался совершить прыжок в реку на так называемой тарзанке.
Инцидент случился в населенном пункте Маралиха, который находится в Усть-Калманском районе Алтайского края. Обстоятельства ЧП сейчас выясняют следователи, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей регионального СУ СКР.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что трое подростков развлекались, прыгая в водоем с самодельной "тарзанки". Рука тринадцатилетнего школьника была оторвана после того, как попала в петлю на конце веревки, привязанной к дереву около реки. В ведомстве подчеркнули, что дети находились на территории, которая для купания не предназначена.
Пострадавшего мальчика на вертолете санавиации доставили в одну из больниц Барнаула. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято позже, в зависимости от результатов предварительной проверки.
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