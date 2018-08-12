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Задержаны установившие мангал на Медном всаднике вандалы
12.8.2018 23:14
Фото: freepik.com
В Северной столице пойманы вандалы, которые около недели назад установили мангал на Медном всаднике, передает РИА Новости.
Со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отмечается, что уже составлены административные протоколы.
В правоохранительных органах уточнили, что сигнал об инциденте на Сенатской площади поступил в оперативные службы еще 5 августа. Сразу после того, как в отделение МВД в Адмиралтейском районе Северной столицы появились сведения о ЧП, к месту происшествия были направлены полицейские.
Петербургским полицейским удалось выяснить, кто забирался на скульптуру Медного всадника, чтобы установить мангал. Одному из задержанных двадцать лет, другому — тридцать два года. В отношении обоих уже составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.
В соответствии с действующим законодательством правонарушителям предстоит выплатить по пятьсот рублей в виде штрафа.
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