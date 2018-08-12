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Пойман албанец, расстрелявший восемь родственников
12.8.2018 14:33
Фото: top-channel.tv
В Албании пойман 24-летний Ридван Зикай, подозреваемый в массовом убийстве.
Как передает РИА Новости, жертвами преступления стали восемь человек. Среди них - двое детей, шести и четырнадцати лет.
Трагедия, унесшая жизни восьми человек, случилась в минувшую пятницу, 10 августа, в селении Ресулай, которое расположено на расстоянии около ста километров к югу от албанской столицы - Тираны. После расправы над родственниками Ридван Зикай пустился в бега. Мужчина при этом регулярно появлялся в социальной сети Facebook, где реагировал на обвинения.
Полицейским потребовалось несколько часов, чтобы выйти на след подозреваемого. Как передает албанский телевизионный канал Top Channel, опубликовавший репортаж с места событий, уже в субботу утром молодого человека задержали в окрестностях той же деревни.
В ходе начатого расследования выяснилось, что массовое убийство произошло после семейного конфликта. После праздника, который отмечался в деревне, Зикай повздорил с родственниками из-за бытовых разногласий. Сходив за автоматом Калашникова, он убил сначала двоюродного деда и его семью, а затем еще нескольких родственников. Отмечается, что в прошлом у Зикая были проблемы, связанные с употреблением наркотиков.
Преступление стало крупнейшим массовым убийством в Албании с начала 1990-х годов. Зикаю грозит высшая мера - пожизненное заключение.
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