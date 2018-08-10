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Угнанный из аэропорта Сиэтла самолет разбился в окрестностях города
13:36
Фото: moigorod.od.ua
В Соединенных Штатах потерпел крушение пассажирский самолет, который ранее был угнан из аэропорта Сиэтла.
Как передает ТАСС, несанкционированный вылет был совершен на лайнере, принадлежащем компании Horizon Airlines.
По данным американских СМИ, работник аэропорта Сиэтла угнал самолет. После того, как была начата погоня за лайнером, воздушное судно потерпело крушение. Обстоятельства инцидента выясняются.
Как стало известно, ЧП случилось в международном аэропорту Такома. Сотрудник воздушной гавани поднялся в воздух на угнанном самолете Bombardier Dash 8 Q400. В целях перехвата лайнера, в котором, кроме пилота, никого не было, направили два истребителя F-15.
Истребители намеревались направить угнанное судно в малонаселенный район и вынудить совершить посадку. Спустя некоторое время появились сведения о том, что лайнер разбился в окрестностях Сиэтла. Официальные источники пока не сообщили о мотивах преступления. Уточняется лишь, что речь не идет о террористической атаке.
Предположительно, лайнер был похищен 29-летним мужчиной, у которого в прошлом проявлялись суицидальные наклонности, отмечается в прессе. Известно также, что диспетчеры аэропорта предпринимали попытки установить контакт с угонщиком. Предположительно, им удалось уговорить пилота отвести воздушное судно подальше от жилых кварталов.
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