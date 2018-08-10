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В окрестностях британского Солсбери произошел взрыв на оборонном заводе


11:28
В окрестностях британского Солсбери произошел взрыв на оборонном заводеФото: ukrinform.com

В Великобритании произошел взрыв на военном предприятии.

Как сообщает The Independent, инцидент случился в окрестностях ставшего в последнее время всемирно известным города Солсбери.

По предварительным данным, пострадали два человека. Для одного из них травмы оказались смертельными, второго доставили в больницу с тяжелыми повреждениями. Врачи оценивают состояние пострадавшего как критическое.

После взрыва на предприятии начался пожар. К настоящему времени огонь уже полностью ликвидирован сотрудниками экстренных служб, отмечают британские СМИ. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты. Пока сведений о том, из-за чего произошел взрыв, из официальных источников не поступало.

Завод, где прогремел взрыв, специализировался на производстве взрывчатых веществ, отмечает газета The Sun. Предприятие Chemring Counter Measures расположено к северу от города Солсбери, оно находится на расстоянии около пяти километров от научно-технической лаборатории британского Минобороны в Портон-Дауне.

Автор: Злата Богатова

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