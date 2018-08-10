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В КБР спасли туриста из Москвы, провалившегося в ледовую трещину на Эльбрусе
10.8.2018 23:40
Фото: ngs.ru
В Кабардино-Балкарии спасателям удалось извлечь из ледовой трещины туриста, упавшего в ледовую трещину. Мужчину, прибывшего из Москвы, уже спускают с Эльбруса.
Сведения о том, что в провале оказались два человека, пока не подтвердились.
Как передает агентство "Интерфакс-Юг", операция по спасению столичного жителя проводилась сотрудниками Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС РФ. К счастью, мужчина не получил серьезных травм. Однако точные выводы о возможных повреждениях должны сделать врачи после осмотра.
По словам спасателей, мужчина жалуется на болезненные ощущения в спине.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что в ледовую трещину провалились два человека - водитель снегохода и его пассажир. Эти сведения пока не подтверждаются. Уточняется, что инцидент случился на высоте примерно 4,2 тысячи метров над уровнем моря.
Отмечается, что гость из Москвы, находясь в условиях плохой видимости из-за тумана, заблудился и упал в трещину. Туристу предстоит написать объяснительную, в которой он подробно расскажет о случившемся. Мужчина не был официально зарегистрирован в региональной спасательной службе, отметили представители ведомства.
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