|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Ташкенте боец ММА убит в ночном клубе
10.8.2018 13:22
Фото: boxing-mma.com
В одном из ночных клубов столицы Узбекистана убит боец смешанного стиля (ММА) Джамшид Кенжаев.
Как передают региональные СМИ, 25-летний спортсмен скончался в результате ножевого ранения.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Ташкента отмечается, что инцидент случился в ночь на 9 августа. Джамшид Кенжаев пришел в ночной клуб, имея при себе нож. Сотрудники охраны заведения, намереваясь вывести посетителя, устроили с бойцом потасовку.
Во время ЧП несколько охранников клуба получили ранения. Один из сотрудников заведения, прибежав к ним на помощь, смог выхватить нож. Сразу после этого он ударил им же Кенжаева в грудь.
Раненого бойца незамедлительно госпитализировали, где ему была оказана помощь. Однако некоторое время спустя он скончался в больнице. По словам врачей, жизни пациентов сейчас ничто не угрожает. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Пострадавшие в результате инцидента сотрудники клуба, которым также потребовалась госпитализация, уже идут на поправку, отмечают региональные СМИ.
Джамшид Кенжаев, в прошлом являвшийся борцом вольного стиля, ранее участвовал в Азиатских играх.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|