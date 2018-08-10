Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ташкенте боец ММА убит в ночном клубе

10.8.2018 13:22

Фото: boxing-mma.com



В одном из ночных клубов столицы Узбекистана убит боец смешанного стиля (ММА) Джамшид Кенжаев.



Как передают региональные СМИ, 25-летний спортсмен скончался в результате ножевого ранения.



Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Ташкента отмечается, что инцидент случился в ночь на 9 августа. Джамшид Кенжаев пришел в ночной клуб, имея при себе нож. Сотрудники охраны заведения, намереваясь вывести посетителя, устроили с бойцом потасовку.



Во время ЧП несколько охранников клуба получили ранения. Один из сотрудников заведения, прибежав к ним на помощь, смог выхватить нож. Сразу после этого он ударил им же Кенжаева в грудь.



Раненого бойца незамедлительно госпитализировали, где ему была оказана помощь. Однако некоторое время спустя он скончался в больнице. По словам врачей, жизни пациентов сейчас ничто не угрожает. По факту случившегося возбудили уголовное дело.



Пострадавшие в результате инцидента сотрудники клуба, которым также потребовалась госпитализация, уже идут на поправку, отмечают региональные СМИ.



Джамшид Кенжаев, в прошлом являвшийся борцом вольного стиля, ранее участвовал в Азиатских играх.



Автор: Злата Богатова

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