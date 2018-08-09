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В Подмосковье трехлетняя девочка скончалась, попробовав бабушкины таблетки
12:07
Фото: medblog.com.ua
Полиция Подмосковья проводит проверку по факту отравления двух малолетних детей.
Как передает РИА Новости, трехлетняя девочка скончалась после того, как попробовала таблетки, найденные в сумке бабушки. Врачи борются за жизнь четырехлетнего мальчика.
Со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР региона отмечается, что ЧП случилось на территории Солнечногорского района Московской области в минувший четверг, 9 августа. На расположенной там даче были найдены в бессознательном состоянии трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик. Врачи-реаниматологи, прибывшие на вызов, смогли лишь констатировать гибель младшего ребенка. Мальчика экстренно госпитализировали, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
В ходе начатой доследственной проверки уже установлено, что малыши проводили время на даче под присмотром мамы и бабушки. Кроме того, там находились еще две малолетние девочки. Когда ребята остались в комнате одни, они достали из бабушкиной сумки сильнодействующие таблетки и попробовали их. Название лекарственного препарата не уточняется.
Известно, что семья считается благополучной.
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