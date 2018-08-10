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В Японии пропал вертолет со спасателями
10.8.2018 09:29
Фото: first-americans.spb.ru
В центральной части Японии ведутся поиски спасательного вертолета.
Как информирует Kyodo, на борту пропавшего воздушного судна могут находиться девять человек. Обстоятельства инцидента выясняют специалисты.
Вертолет исчез, когда находился над территорией центральной японской префектуры Гумма. Члены экипажа выходили на связь, пролетая в окрестностях действующего вулкана Кусацу-Сиранэ. Специалисты в последний раз фиксировали его извержение в начале текущего года.
На борту пропавшего летательного аппарата находились девять человек, отмечает агентство. Целью полета был осмотр с воздуха горных троп, расположенных на рубеже префектур Гумма и Нагано. Сведений о том, что могло произойти с вертолетом, из официальных источников пока не поступало, как и информации о метеорологической обстановке в предполагаемом месте крушения.
Весной прошлого года в Японии совершил жесткую посадку вертолет экстренных служб, на борту которого в тот момент находилось девять человек. Летательный аппарат потерпел крушение в окрестностях города Мацумото в префектуре Нагано. ЧП случилось во время тренировочного полета. Взлетевший в Мацумото вертолет должен был приземлиться в Окае. Позже стало известно об обнаружении на месте крушения трех человек в бессознательном состоянии.
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