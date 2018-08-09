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В Мытищах автобус сбил пешеходов
00:17
Фото: nasha.lv
В подмосковных Мытищах автобус наехал на пешеходов, передает ТАСС.
Состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Обстоятельства инцидента выясняет полиция.
По уточненным данным, в результате ЧП получили травмы три человека, которые к настоящему времени уже экстренно госпитализированы. В момент поступления в медучреждение врачи оценивали состояние двух пациентов как тяжелое.
В региональном главке МВД, подтвердив сообщения об аварии, сообщили, что инцидент зафиксирован на улице Шараповской. Примерно в 20:50 водитель автобуса совершил наезд на пешеходов.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции, работающие на месте происшествия.
По данным ряда источников, у автобуса могла отказать тормозная система.
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