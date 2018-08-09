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В Мытищах автобус сбил пешеходов


00:17
В Мытищах автобус сбил пешеходовФото: nasha.lv

В подмосковных Мытищах автобус наехал на пешеходов, передает ТАСС.

Состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

По уточненным данным, в результате ЧП получили травмы три человека, которые к настоящему времени уже экстренно госпитализированы. В момент поступления в медучреждение врачи оценивали состояние двух пациентов как тяжелое.

В региональном главке МВД, подтвердив сообщения об аварии, сообщили, что инцидент зафиксирован на улице Шараповской. Примерно в 20:50 водитель автобуса совершил наезд на пешеходов.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции, работающие на месте происшествия.

По данным ряда источников, у автобуса могла отказать тормозная система.

Автор: Злата Богатова

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