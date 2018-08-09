Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Газе израильская авиация сравняла с землей здание культурного центра

9.8.2018 23:37

Фото: cont.ws



Израильские военные в результате удара с воздуха разрушили здание культурного центра в Газе, передают международные СМИ.



В общей сложности по объекту выпустили свыше десяти ракет.



Как рассказывает новостной портал Donia Al-Watan, в четверг было разрушено здание, в котором располагался один из культурных центров сектора Газа. Объект, находящийся на западе города, был атакован израильской авиацией. По нему выпустили более десяти ракет.



Отмечается, что в этом налете были задействованы, помимо истребителей F-16, беспилотные летательные аппараты. В результате здание, в котором находились театр, библиотека, включая электронную, выставочные павильоны и компьютерные кружки, практически полностью сравняли с землей.



По данным телевизионного канала Al Mayadeen, в здании в момент атаки никого не было, но ранения получили по меньшей мере восемнадцать случайных прохожих и жителей соседних домов.



Автор: Злата Богатова

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