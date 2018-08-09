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На юге Таиланда из-за штормов эвакуируют туристов
9.8.2018 21:41
Фото: eylem.com
На юге Таиланда проводится экстренная эвакуация туристов из-за штормов, передает агентство "Интерфакс".
В числе тех, кого уже доставили в безопасную зону, есть россияне.
В общей сложности эвакуированы свыше 180 туристов, среди которых есть много российских и китайских граждан, отмечает Xinhuanet. Отдыхающих вывезли из штормовой зоны на островах Ко Рача, расположенных в южной части королевства, неподалеку от Пхукета.
Как отметил вице-адмирал ВМФ Таиланда Сомнук Прэмпрамот, туристов спасали патрульными судами, которые базируются в соседней провинции Пхангнга. Меры по эвакуации иностранцев начали сразу после того, как появилась информация о приливных волнах, высота которых достигала трех метров.
В связи с неблагоприятной погодой - в регионе начался сезон дождей, который сопровождается штормами и приливами - руководство страны обращается к местному населению и туристам с призывом не выходить в море на туристических катера.
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