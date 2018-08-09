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В Эстонии в районе падения ракеты НАТО начался пожар
9.8.2018 17:07
Фото: shswavebreaker.com
В Эстонии продолжают искать ракету, выпущенную ранее истребителем ВС Испании.
Как передают прибалтийские СМИ, в предполагаемом месте падения ракеты начался пожар.
В предполагаемом месте падения ракеты, выпущенной ранее истребителем ВВС Испании по территории Эстонии, начался пожар. Как заявили в оборонном ведомстве балтийского государства, экстренные службы сейчас активно тушат огонь.
Сразу после того, как возгорание в зоне поисков будет полностью ликвидировано, эксперты приступят к работе по поиску и сбору вещественных доказательств. По предварительным данным, ракета класса "воздух-воздух" была выпущена в результате оплошности испанского военного. Специалистам предстоит "установить место приземления ракеты", заявил пресс-секретарь Сил обороны Эстонии Айво Вахеметс.
Напомним, инцидент случился 7 августа. Пилот испанского истребителя выпустил боевую ракету, которая упала на территории Эстонии. Сразу после того, как об этом стало известно, военные начали мероприятия по поиску снаряда.
Как полагают эстонские военные, ракета упала в лесу Ярвамаа. Сейчас территория блокирована в целях обеспечения безопасности местного населения.
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