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В Индонезии официальное число жертв землетрясения превысило 300 человек
9.8.2018 13:27
Фото: novostipmr.com
В Индонезии власти подтвердили гибель более трехсот человек в результате недавнего землетрясения.
Как передает агентство "Интерфакс", согласно последним данным, число жертв стихии возросло до 319. Ранее официальные источники заявляли о том, что погибли более 130 человек.
По последним официальным данным, в результате землетрясения в Индонезии погибли 319 человек. Как сообщают некоторые западные СМИ, число жертв стихии возросло уже до 350, но власти страны эти сведения не подтверждают.
Подземные толчки магнитудой 6,9 были зафиксированы на индонезийском острове Ломбок в минувший понедельник, 6 августа. Землетрясение также ощущалось на соседнем острове Бали. Позже за медицинской помощью были вынуждены обратиться свыше двухсот пострадавших.
В результате стихийного удара без крова остались порядка семидесяти тысяч человек. Экстренная эвакуация затронула 150 тысяч жителей страны.
Сегодня на территории Индонезии вновь были зарегистрированы подземные толчки, их магнитуда составила 6,2. Эпицентр нового землетрясения находился близ острова Сумбава. Сведений о разрушениях и пострадавших из официальных источников пока не поступало.
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