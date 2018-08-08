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В Индонезии число жертв землетрясения превысило 130
8.8.2018 21:34
Фото: livejournal.com
В Индонезии до 131 человека увеличилось число жертв мощного землетрясения.
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей руководства страны, свои дома в результате удара стихии пришлось покинуть более 150 тыс. человек.
Власти Индонезии официально подтвердили информацию о том, что число жертв землетрясения в районе острова Ломбок возросло. По уточненным данным, погиб 131 человек. Ранее поступали сведения о том, что число погибших увеличилось до 90. Тяжелые ранения получили свыше двухсот тридцати человек. О россиянах, которые могли пострадать в результате землетрясения, сведений пока не поступало.
Согласно данным индонезийских экстренных служб, из-за ЧП без крова сейчас остаются по меньшей мере 70 тыс. человек. Стихией были разрушены десятки тысяч зданий.
Представители Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, комментируя ход поисково-спасательных мероприятий, выразили опасения, что число жертв и пострадавших не окончательное. Цифра может увеличиться после разбора завалов.
Наибольший урон нанесен территории острова Ломбок. Как отмечают в Геологической службе Соединенных Штатов, магнитуда подземного толчка, зафиксированного в воскресенье в 11:45 по местному времени (14:45 по Москве), составила семь баллов. Землетрясение ощутили даже на соседнем острове Бали. Ранее также сообщалось о возможном риске цунами, но позже предупреждение отменили.
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