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Четырем полицейским предъявили обвинения за перестрелку в Мособлсуде


13:05
Четырем полицейским предъявили обвинения за перестрелку в МособлсудеФото: theins.ru

Четырем полицейским предъявлены обвинения за инцидент со стрельбой в Мособлсуде, передает ТАСС.

Это произошло в рамках уголовного дела, возбужденного после ЧП, случившегося в августе 2017 года.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, следственные действия по уголовным делам, которые были возбуждены после побега из-под стражи участников так называемой банды GTA и инцидента в Мособлсуде, когда было совершено нападение на правоохранителей, на сегодняшний день уже окончены.

Одному из участников преступного сообщества Хазратхону Додохонову вменяют хищение оружия и боеприпасов, побег и посягательство на жизнь полицейских. Командиру отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых подмосковного главка МВД, его заместителю и двум старшим полицейским конвоя предъявили обвинение в халатности. Сейчас фигуранты этого дела и их адвокаты получили возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.

Следователи выяснили, что готовясь к нападению пятеро фигурантов дела "банды GTA" смогли тщательно изучить порядок осуществления конвоирования. Зная о том, что в охране четырех-пяти арестантов могут быть задействованы только двое силовиков, преступники заранее договорились о том, что попробуют сбежать в здании суда, указала Петренко.

Напомним, 1 августа прошлого года пять фигурантов резонансного дела о серии убийств атаковали конвоиров в лифте. ЧП случилось, когда их доставили в суд на очередное заседание. Повалив полицейских на пол и отобрав у них оружие, злоумышленники устроили перестрелку с росгвардейцами, ранив одного из них.

Троих нападавших нейтрализовали на месте ответным огнем, еще двое были ранены. Один из них спустя некоторое время умер в медицинском учреждении.

Участники так называемой "банды GTA" обвиняются в целом ряде убийств. Согласно материалам уголовного дела, жертвами преступников становились водители, на которых совершали нападения в столичном регионе и Калужской области в период с 2012 по 2014 годы. В общей сложности на скамье подсудимых первоначально оказались девять уроженцев стран среднеазиатского региона. Он обвиняются в причастности к гибели семнадцати человек. Кроме того, участникам группы вменяются покушения, разбой и бандитизм, незаконное изготовление и хранение оружия, а также хищение документов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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