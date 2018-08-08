Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кемерово пытался покончить с собой пожарный, первым прибывший в «Зимнюю вишню» и обвиненный в халатности

11:07

Фото: livejournal.com



В Кемерово пытался покончить с собой Андрей Бурсин, который первым прибыл в торговый центр "Зимняя вишня", передает ТАСС.



После того, как в конце марта там погибли шестьдесят человек, пожарного задержали по подозрению в халатности.



Начальник службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, который находится в следственном изоляторе, из-за нервного срыва пытался покончить с собой. Со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщается, что сейчас пожарный госпитализирован.



Информацию о том, что Бурсина вместо экспертизы, как планировалось ранее, доставили в больницу, подтвердила и его супруга Татьяна Бурсина. По ее словам, сведения она получила от адвоката. Юрист пока не сообщил, в каком состоянии находится ее муж, неизвестными остаются и подробности случившегося.



По мнению Татьяны Бурсиной, на ее супруга следователи оказывают давление.



Ранее действия пожарных в Кемерово прокомментировал профессор кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы (АГПС) Сергей Назаров. По мнению эксперта, огнеборцы были сильно ограничены в выполнении своей работы, не располагая достаточным количеством людей. Учитывая особенности здания и высокий уровень задымленности в момент прибытия пожарных, одномоментная эвакуация остававшихся в нем людей просто была неосуществима.



Главными причинами гибели десятков людей, подчеркивал профессор, являлись отсутствие системы пожарного оповещения и заблокированные эвакуационные выходы. Обвинения в адрес пожарных Назаров назвал прецедентом.



Автор: Злата Богатова

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