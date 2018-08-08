В Кемерово пытался покончить с собой пожарный, первым прибывший в «Зимнюю вишню» и обвиненный в халатности

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Похищенный из «Булгаковского дома» кот Бегемот постепенно восстанавливается после стресса
Похищенный из «Булгаковского дома» кот Бегемот постепенно восстанавливается после стресса
СМИ: Афины после зеркальных мер Москвы отзовут двух дипломатов
СМИ: Афины после зеркальных мер Москвы отзовут двух дипломатов
Американскую журналистку высмеяли за возмущение из-за футболки в эфире российского канала
Американскую журналистку высмеяли за возмущение из-за футболки в эфире российского канала
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Кемерово пытался покончить с собой пожарный, первым прибывший в «Зимнюю вишню» и обвиненный в халатностиВ Кемерово пытался покончить с собой пожарный, первым прибывший в «Зимнюю вишню» и обвиненный в халатности
Степаненко впервые прокомментировала развод с ПетросяномСтепаненко впервые прокомментировала развод с Петросяном
В Индонезии число жертв землетрясения превысило 130В Индонезии число жертв землетрясения превысило 130
Жена Башара Асада госпитализирована с онкологическим заболеваниемЖена Башара Асада госпитализирована с онкологическим заболеванием
В Горной Тофаларии установили созданные волонтерами гнезда для редких хищных птицВ Горной Тофаларии установили созданные волонтерами гнезда для редких хищных птиц

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Украшения из шнуров и бусин своими рукамиУкрашения из шнуров и бусин своими руками
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Кемерово пытался покончить с собой пожарный, первым прибывший в «Зимнюю вишню» и обвиненный в халатности


11:07
В Кемерово пытался покончить с собой пожарный, первым прибывший в «Зимнюю вишню» и обвиненный в халатностиФото: livejournal.com

В Кемерово пытался покончить с собой Андрей Бурсин, который первым прибыл в торговый центр "Зимняя вишня", передает ТАСС.

После того, как в конце марта там погибли шестьдесят человек, пожарного задержали по подозрению в халатности.

Начальник службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, который находится в следственном изоляторе, из-за нервного срыва пытался покончить с собой. Со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщается, что сейчас пожарный госпитализирован.

Информацию о том, что Бурсина вместо экспертизы, как планировалось ранее, доставили в больницу, подтвердила и его супруга Татьяна Бурсина. По ее словам, сведения она получила от адвоката. Юрист пока не сообщил, в каком состоянии находится ее муж, неизвестными остаются и подробности случившегося.

По мнению Татьяны Бурсиной, на ее супруга следователи оказывают давление.

Ранее действия пожарных в Кемерово прокомментировал профессор кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы (АГПС) Сергей Назаров. По мнению эксперта, огнеборцы были сильно ограничены в выполнении своей работы, не располагая достаточным количеством людей. Учитывая особенности здания и высокий уровень задымленности в момент прибытия пожарных, одномоментная эвакуация остававшихся в нем людей просто была неосуществима.

Главными причинами гибели десятков людей, подчеркивал профессор, являлись отсутствие системы пожарного оповещения и заблокированные эвакуационные выходы. Обвинения в адрес пожарных Назаров назвал прецедентом.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Афганистане при взрыве в мечети погибли около 40 человекВ Афганистане при взрыве в мечети погибли около 40 человек
В испанской Марбелье задержан один из главарей «русской мафии» за рубежомВ испанской Марбелье задержан один из главарей «русской мафии» за рубежом
В Москве арестованы три сестры, обвиняемые в жестоком убийстве отцаВ Москве арестованы три сестры, обвиняемые в жестоком убийстве отца
Власти Сочи объяснили отсутствие решеток на канаве, в которой погиб ребенокВласти Сочи объяснили отсутствие решеток на канаве, в которой погиб ребенок
Минпросвещения направило в регионы рекомендации для вычисления юных агрессоровМинпросвещения направило в регионы рекомендации для вычисления юных агрессоров

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 759


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru