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Эксперт прокомментировал действия пожарных в кемеровской «Зимней вишне»


1.8.2018 18:10
Эксперт прокомментировал действия пожарных в кемеровской «Зимней вишне»Фото: livejournal.com

Отсутствие системы пожарного оповещения и заблокированные эвакуационные выходы, по мнению экспертов, стали основными причинами гибели множества людей в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Специалисты назвали прецедентом обвинения в халатности кемеровских пожарных при тушении пожара, передает ТАСС.

Ранее в СКР проинформировали об окончании следственных действий в отношении Сергея Генина. Начальника караула пожарно-спасательной части No 2 обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей во время резонансного ЧП в Кемерово. Обвинение в халатности было ранее предъявлено и главе службы пожаротушения первого отряда ФПС по региону Андрею Бурсину, который прибыл на место происшествия первым.

По словам профессора кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы (АГПС) Сергея Назарова, впервые в отечественной истории пожарным вменяют в вину халатность в подобной ситуации. Начальник караула Сергей Генин, дойдя по лестнице до закрытой двери, вернулся и обнаружил на четвертом этаже Михаила Трусова. И если бы мужчина погиб, Генина лишь тогда могли бы обвинять в халатности, считает эксперт.

Профессор подчеркнул, что пожарным пришлось действовать в условиях крайне сильного задымления, не имя при этом никаких сведений о численности и местонахождении людей, остававшихся в опасной зоне. Огнеборцы были сильно ограничены в выполнении своей работы. По словам Назарова, в такой обстановке для спасения тридцати семи человек было нужно равное количество звеньев газодымозащитной службы, то есть по меньшей мере семьдесят четыре человека. Меньшее число не позволило бы спасти тех, кто был в кинозале, ведь его еще необходимо было отыскать.

С учетом особенностей здания торгового центра, операцию по спасению людей провести одномоментно просто не представлялось возможным, констатировал профессор. Назаров также отметил, что Бурсин, будучи первым руководителем тушения пожара (РТП), не располагал нужным объемом сил, которые бы позволили ему спасти всех людей.

Ранее за пожарного, который ранее оказался в числе фигурантов по делу о пожаре в "Зимней вишне", вступился глава МЧС России Владимир Пучков. Он заявил о том, что защищать Сергея Генина будут лучшие адвокаты. По словам министра, арестованный по обвинению в халатности начальник караула первым пошел в огонь.

Сам Генин в письме из СИЗО выражал надежду на оправдательный приговор. По его словам, он находился в шоковом состоянии, когда ему было предъявлено обвинение в гибели тридцати семи человек. Обратившись к коллегам, Генин призвал их не сдаваться и продолжать борьбу с пожарами, стараясь при этом быть осторожными, ведь они очень нужны стране.

Автор: Злата Богатова

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