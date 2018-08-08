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Степаненко впервые прокомментировала развод с Петросяном
8.8.2018 23:31
Фото: pravda.rv.ua
"Житейским делом" назвала развод с Евгением Петросяном его супруга Елена Степаненко.
Как передает РИА Новости, артистка, впервые прокомментировав бракоразводный процесс, предложила журналистам дождаться решения суда.
По словам Елены Степаненко, как и у всех людей, в ее жизни "что-то случается". Артистка отметила, что у нее "с Евгением Вагановичем случился развод", и "это житейское дело". Супруга Петросяна отметила, что все будет, "как суд скажет". Средства массовой информации узнают обо всем, когда будет оглашен окончательный вердикт по этому делу, добавила артистка.
Ранее адвокат известного юмориста Сергей Жорин рассказывал о том, что Евгений Петросян, проживший с Еленой Степаненко в браке более тридцати лет, пытался мирно урегулировать все вопросы, сохранив добрые и взаимоуважительные отношения. Однако супруга юмориста решила подать в суд, требуя свыше 80 % совместно нажитого имущества. Вскоре после этого Петросян подал встречный иск.
Напомним, ранее суд арестовал имущество звездных супругов.
Сведений о том, что стало причиной разлада между Петросяном и Степаненко, пока нет. По данным СМИ, речь может идти о том, что супруга юмориста заподозрила, что у ее мужа романтические отношения с его 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой.
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