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Американскую журналистку высмеяли за возмущение из-за футболки в эфире российского канала
15:59
Фото: mk.ru
В Сети высмеяли американскую журналистку, которая с возмущением отреагировала на футболку, показанную в эфире российского телевизионного канала. Джулия Дэвис решила опубликовать в своем Twitter скриншот, на котором ведущий показывает предмет одежды с надписью такого содержания: "Я лучше буду русским, чем демократом".
Журналистка с негодованием отреагировала на футболку, увиденную в телеэфире "России-1". На изображении, опубликованном американкой в соцети, можно было увидеть ведущего, который прямо в студи демонстрировал майку с надписью "Я лучше буду русским, чем демократом".
Футболки с аналогичными рисунками в последнее время стали весьма популярны среди сторонников нынешнего главы США. В первый раз такая одежда была замечена еще на митингах, которые сторонники Республиканской партии устраивали в поддержку Дональда Трампа.
Возмущенная Дэвис написала, что ее интересует, каким образом эти футболки смогли столь быстро появиться на территории РФ. Американская журналистка даже предположила, что в действительности они были произведены в нашей стране, а потом именно оттуда якобы присылались в США.
Несмотря на то, что часть комментаторов решила согласиться с Дэвис, другие пользователи просто высмеяли журналистку. В частности, они отмечали, что футболки свободно продаются в Сети, поэтому "теория заговора" смехотворна.
Напомним, не так давно сын экс-главы Соединенных Штатов Рональда Рейгана заявил о том, что сторонники Дональда Трампа столь сильно увлечены ненавистью к демократам, что вполне могли бы избрать на пост американского президента Владимира Путина. Как отметил Рон Рейган в интервью MSNBC, избиратели Трампа склонны испытывать симпатию к тем же людям, что и сам американский лидер. Учитывая это, уровень популярности Путина среди американцев в последнее время неуклонно повышается.
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