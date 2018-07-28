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Сын Рейгана считает, что сторонники Трампа выбрали бы президентом Путина


13:23
Сын Рейгана считает, что сторонники Трампа выбрали бы президентом Путина Фото: fn-volga.ru

Сторонники Дональда Трампа так сильно увлечены ненавистью к демократам, что вполне могли бы избрать американским президентом Владимира Путина.

Об этом в беседе с журналистами заявил сын экс-главы Соединенных Штатов Рональда Рейгана.

Как отметил Рон Рейган в интервью телевизионному каналу MSNBC, избиратели Дональда Трампа, по его мнению, испытывают симпатию к тем же людям, что и сам американский лидер. Учитывая это, уровень популярности президента РФ среди американцев в последнее время неуклонно повышается - раз "им кажется, что Трамп любит Путина, то они его тоже будут любить".

Рейган при этом добавил, что у сторонников нынешнего лидера Соединенных Штатов на сегодняшний день уже выработался своеобразный "синдром Трампа". Главным для них является "то, что Трамп, по всей видимости, ненавидит тех же людей, что и они". Эти люди уже потеряли связь с реальностью, и речь может идти о настоящем психическом расстройстве, отметил сын Рональда Рейгана.

Напомним, не так давно Трамп заявил о том, что мог бы подружиться с российским коллегой. Американский президент заговорил об этом в ходе выступления на пресс-конференции, проходившей в штаб-квартире НАТО. По его словам, он представляет США, а Владимир Путин - Россию. Сейчас главы стран являются конкурентами, однако не стоит их считать врагами, подчеркнул американский президент и выразил надежду, что когда-нибудь они смогут подружиться.

Автор: Злата Богатова

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