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СМИ: В Москве задержаны подозреваемые в нападении на Сами Насери
00:32
Фото: rl0.ru
Полицейским удалось задержать троих мужчин, избивших французского киноактера Сами Насери, передает ТАСС.
Как стало известно, артисту пришлось перенести операцию - полученная им травма признана тяжелой.
Со ссылкой на неназванные источники в столичных правоохранительных органах отмечается, что полиция уже задержали трех подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Инцидент случился в ночь на минувшее воскресенье, однако лишь во вторник информация попала в прессу. Как уже сообщалось, француз был избит неизвестными в баре, который находится в самом центре Москвы - на пересечении Тверской улицы и Старопименовского переулка. Причиной перепалки, окончившейся дракой, стал случайный конфликт.
Вместе с тем, официально задержание подозреваемых пока не подтверждено.
Ранее отмечалось, что после инцидента звезду доставили в больницу для оказания первой помощи. Сразу после этого Сами Насери отпустили из медучреждения. Информацию подтвердили в справочной института имени Склифосовского.
Как оказалось, Сами Насери экстренно прооперировали в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. По мнению врачей, полученная артистом травма является достаточно серьезной.
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