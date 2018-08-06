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В московском клубе избили звезду «Такси» Насери
14:07
Фото: rl0.ru
В московском клубе избили французского актера Сами Насери, передает ТАСС.
Полиция приступила к выяснению обстоятельств инцидента, случившегося в Старопименовском переулке.
В столичном главке МВД подтвердили информацию о том, что французский артист подвергся нападению в самом центре Москвы. Согласно имеющимся данным, Сами Насери был избит неизвестным в клубе. Подозреваемый с места ЧП скрылся, сотрудники полиции приступили к его поиску.
Инцидент был зафиксирован в минувшее воскресенье, 5 августа, когда в оперативные службы поступил сигнал о конфликте в клубе, который находится в Старопименовском переулке. Правоохранители, прибывшие на вызов, установили, что француза ударили после словесной перепалки.
Насери после нападения потребовалась помощь врачей. После того, как актеру оказали первую помощь, его отпустили из медучреждения.
Отмечается, что по факту происшествия сейчас проводится проверка, от результатов которой будет зависеть процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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