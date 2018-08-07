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В зоопарке Пензы ураган повалил дерево на вольер с тиграми
7.8.2018 23:33
Фото: tvp.pl
В Пензе порывами ураганного ветра были повалены деревья на территории зоопарка, передают региональные СМИ со ссылкой на заявление местной администрации. К счастью, побег хищников удалось предотвратить. Никто из тигров при этом не пострадал.
Как стало известно, накануне вечером на Пензу обрушилась непогода. Из-за проливного дождя, который сопровождался сильными порывами ветра, обрывало электрические провода, ломало деревья. Зафиксировано повреждение кровли жилого здания.
На территории зоопарка ураганным ветром несколько деревьев были с корнем вырваны из земли, одно из них рухнуло на вольер, где содержатся тигры. К счастью, полосатые хищники в результате ЧП не пострадали. Сотрудники зверинца, оперативно приступившие к мерам по уборке рухнувшего дерева, предотвратили выход животных за пределы вольера.
Сегодня на помощь сотрудникам зоосада пришли работники МУП "Зеленое хозяйство Пензы", которые распиливают упавшие деревья. Кроме того, территория зверинца сейчас очищается от веток и мусора, восстанавливается после удара стихии.
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