ИнтерНовости - новости в стране и мире
Московский школьник погиб, пытаясь починить компьютер
Московский школьник погиб, пытаясь починить компьютер
В Татарстане 39-летнего фермера подозревают в жестоком убийстве приемной дочери
В Татарстане 39-летнего фермера подозревают в жестоком убийстве приемной дочери
СМИ: Лондон собирается запросить экстрадицию двух граждан РФ по делу Скрипалей
СМИ: Лондон собирается запросить экстрадицию двух граждан РФ по делу Скрипалей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Иванов: США признали, что Саакашвили сорвался с поводкаИванов: США признали, что Саакашвили сорвался с поводка
СМИ: В Москве задержаны подозреваемые в нападении на Сами НасериСМИ: В Москве задержаны подозреваемые в нападении на Сами Насери
В зоопарке Пензы ураган повалил дерево на вольер с тиграмиВ зоопарке Пензы ураган повалил дерево на вольер с тиграми
Суд арестовал имущество Петросяна и СтепаненкоСуд арестовал имущество Петросяна и Степаненко
Похищенный из «Булгаковского дома» кот Бегемот постепенно восстанавливается после стрессаПохищенный из «Булгаковского дома» кот Бегемот постепенно восстанавливается после стресса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Украшения из шнуров и бусин своими рукамиУкрашения из шнуров и бусин своими руками
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В зоопарке Пензы ураган повалил дерево на вольер с тиграми


7.8.2018 23:33
В зоопарке Пензы ураган повалил дерево на вольер с тиграмиФото: tvp.pl

В Пензе порывами ураганного ветра были повалены деревья на территории зоопарка, передают региональные СМИ со ссылкой на заявление местной администрации. К счастью, побег хищников удалось предотвратить. Никто из тигров при этом не пострадал.

Как стало известно, накануне вечером на Пензу обрушилась непогода. Из-за проливного дождя, который сопровождался сильными порывами ветра, обрывало электрические провода, ломало деревья. Зафиксировано повреждение кровли жилого здания.

На территории зоопарка ураганным ветром несколько деревьев были с корнем вырваны из земли, одно из них рухнуло на вольер, где содержатся тигры. К счастью, полосатые хищники в результате ЧП не пострадали. Сотрудники зверинца, оперативно приступившие к мерам по уборке рухнувшего дерева, предотвратили выход животных за пределы вольера.

Сегодня на помощь сотрудникам зоосада пришли работники МУП "Зеленое хозяйство Пензы", которые распиливают упавшие деревья. Кроме того, территория зверинца сейчас очищается от веток и мусора, восстанавливается после удара стихии.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

СМИ: Актриса Анна Соколова умерла во время репетицииСМИ: Актриса Анна Соколова умерла во время репетиции
В московском клубе избили звезду «Такси» НасериВ московском клубе избили звезду «Такси» Насери
В Великобритании выбрали «Кота года»В Великобритании выбрали «Кота года»
Ученые разгадали тайну Бермудского треугольникаУченые разгадали тайну Бермудского треугольника
Московский школьник погиб, пытаясь починить компьютер Московский школьник погиб, пытаясь починить компьютер

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 759


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru