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Мать задержанного после покушения на Мадуро требует доказательств, что ее сын жив
7.8.2018 20:32
Фото: ntv.ru
Мать Архениса Валеры, который был задержан в числе шести подозреваемых в покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, требует доказательств того, что ее сын жив.
Как передает ТАСС, видеообращение женщины разместила на своем портале газета El Nacional.
По словам матери Архениса Валеры, родственники не знают, где он находится. При этом они совершенно уверены, что его задержали по обвинению в причастности к событиям 4 августа, когда произошло покушение на главу государства. В своем обращении женщина потребовала "от правительства и соответствующих органов" уважать права человека, предоставив ей подтверждения, что сын сейчас жив.
Покушение на Николаса Мадуро было совершено, когда глава государства выступал в Каракасе, где проходили торжества по случаю 81-летия формирования Национальной боливарианской гвардии. Охрана президента ликвидировала беспилотники, которые атаковали лидера страны. В результате инцидента Мадуро не пострадал, ранения получили семь силовиков.
В причастности к организации покушения власти Венесуэлы позже обвинили "ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми", а также колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса. В рамках расследования задержали шестерых человек.
Вместе с тем, в ряде источников ранее также распространились сообщения о том, что причиной взрыва в Каракасе могла стать детонация бытового газа в одном из соседних зданий.
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