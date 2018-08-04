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СМИ: Причиной взрыва в Каракасе могла стать детонация бытового газа
11:30
Фото: 74mail.ru
Причиной взрыва в Каракасе могла стать детонация бытового газа, передает агентство Associated Press. Сведения поступили от представителей пожарной службы, которые не пожелали назвать своих имен.
Ранее в СМИ широко распространились сообщения о покушении на президента страны Николаса Мадуро.
Согласно новой версии, причиной ЧП на торжественной церемонии с участием Николаса Мадуро мог стать газовый баллон, находившийся неподалеку. Как предполагают представители пожарной службы, которые работали на месте происшествия, эпицентр взрыва был в квартире соседнего дома. Отмечается, что из окон шел густой дым.
Вместе с тем, глава Минсвязи Венесуэлы Хорхе Родригес ранее подтвердил сведения о покушении на президента. По словам министра, преступники использовали несколько беспилотников со взрывчаткой. Взрыв прогремел, когда Николас Мадуро выступал в Каракасе. В столице проходила торжественная церемония по случаю 81-летия создания Национальной боливарианской гвардии.
Как заявил Родригес, беспилотники были обезврежены.
По словам самого Мадуро, рядом с ним "взорвался летательный аппарат", но сначала он решил, что подорвалась пиротехника, знаменуя окончание торжества. Президент также заявил, что полиция уже задержала нескольких подозреваемых.
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