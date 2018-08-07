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На египетской Аллее сфинксов обнаружили новую статую
7.8.2018 19:42
Фото: rtr-vesti.ru
В египетском Луксоре отыскали ранее неизвестную статую льва с головой человека, передает ТАСС. По словам министра по делам древностей страны Халеда аль-Анани, сейчас специалисты "максимально бережно" извлекают из песка статую, которая была найдена на Аллее сфинксов.
Статую в виде льва с человеческой головой нашли в рамках масштабных реставрационных мероприятий, которые проводятся на Аллее сфинксов. Министр отметил, что находка визуально напоминает Большого сфинкса, который находится у Великих пирамид в Каире.
По словам Халеда аль-Анани, восстановительные работы, проводимые под землей на протяжении нескольких лет, планируется завершить до конца года. Предполагается, что уже к началу следующего туристического сезона эту необычную аллею, по которой можно прогуливаться среди древних храмов, посетители смогут увидеть во всей красе.
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