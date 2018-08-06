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Под Иркутском медведь растерзал ранившего его охотника
09:56
Фото: achcity.com
Полиция Иркутской области проводит проверку по факту гибели 64-летнего мужчины.
По предварительным данным, житель Усть-Кутского района скончался от травм, которые ему нанес раненый медведь.
Как сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на представителей полицейского главка региона, ЧП случилось в минувшее воскресенье, 5 августа. Мужчина был найден мертвым в собственном автомобиле "Нива", который находился в лесу, на расстоянии около двенадцати километров от населенного пункта Ния.
Рваные раны на теле погибшего были нанесены крупным хищником. Вероятно, охотник не смог застрелить медведя, лишь ранив. Тогда разъяренное животное атаковало мужчину. Сумел отбиться и спрятаться в машине, житель Нии, предположительно, хотел доехать до населенного пункта. Но травмы оказались слишком тяжелыми, он умер от кровопотери.
Тело охотника нашли односельчане. Поиски были организованы после того, как мужчина, ушедший в лес на охоту, в условленный срок не вернулся домой.
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