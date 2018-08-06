ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Минске умер лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович
В Минске умер лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович
В Пакистане до 20 человек увеличилось число жертв ДТП с участием автобуса и нефтевоза
В Пакистане до 20 человек увеличилось число жертв ДТП с участием автобуса и нефтевоза
В испанской Марбелье задержан один из главарей «русской мафии» за рубежом
В испанской Марбелье задержан один из главарей «русской мафии» за рубежом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В московском клубе избили звезду «Такси» НасериВ московском клубе избили звезду «Такси» Насери
СМИ: Афины после зеркальных мер Москвы отзовут двух дипломатовСМИ: Афины после зеркальных мер Москвы отзовут двух дипломатов
Под Иркутском медведь растерзал ранившего его охотникаПод Иркутском медведь растерзал ранившего его охотника
СМИ: Лондон собирается запросить экстрадицию двух граждан РФ по делу СкрипалейСМИ: Лондон собирается запросить экстрадицию двух граждан РФ по делу Скрипалей
Подросток, пропавший в ЕАО, найден мертвым: возбуждено уголовное делоПодросток, пропавший в ЕАО, найден мертвым: возбуждено уголовное дело

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Украшения из шнуров и бусин своими рукамиУкрашения из шнуров и бусин своими руками
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Иркутском медведь растерзал ранившего его охотника


09:56
Под Иркутском медведь растерзал ранившего его охотникаФото: achcity.com

Полиция Иркутской области проводит проверку по факту гибели 64-летнего мужчины.

По предварительным данным, житель Усть-Кутского района скончался от травм, которые ему нанес раненый медведь.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на представителей полицейского главка региона, ЧП случилось в минувшее воскресенье, 5 августа. Мужчина был найден мертвым в собственном автомобиле "Нива", который находился в лесу, на расстоянии около двенадцати километров от населенного пункта Ния.

Рваные раны на теле погибшего были нанесены крупным хищником. Вероятно, охотник не смог застрелить медведя, лишь ранив. Тогда разъяренное животное атаковало мужчину. Сумел отбиться и спрятаться в машине, житель Нии, предположительно, хотел доехать до населенного пункта. Но травмы оказались слишком тяжелыми, он умер от кровопотери.

Тело охотника нашли односельчане. Поиски были организованы после того, как мужчина, ушедший в лес на охоту, в условленный срок не вернулся домой.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Тель-Авиве прошел массовый митинг против закона о еврейском характере ИзраиляВ Тель-Авиве прошел массовый митинг против закона о еврейском характере Израиля
На борту самолета, разбившегося в Мексике, было более 100 человекНа борту самолета, разбившегося в Мексике, было более 100 человек
В Омске умер убийца Юрия БудановаВ Омске умер убийца Юрия Буданова
Пропавшую в Уфе трехлетнюю девочку нашли на пятнадцатом этаже строящегося домаПропавшую в Уфе трехлетнюю девочку нашли на пятнадцатом этаже строящегося дома
В Китае открыли новый вид экзотической рептилииВ Китае открыли новый вид экзотической рептилии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 759


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru