Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Лондон собирается запросить экстрадицию двух граждан РФ по делу Скрипалей

08:54

Фото: vk.me



Британские власти собираются просить об экстрадиции двух граждан РФ по делу в Солсбери, где минувшей весной были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.



Как пишет The Guardian, цитируя собственные источники в правительстве и органах безопасности королевства, правоохранителям уже удалось практически полностью воссоздать маршрут подозреваемых.



В материале утверждается, что в результате тщательного расследования, в котором были задействованы сотни полицейских и сотрудников спецслужб, была практически воссоздана полная и подробная картина перемещения подозреваемых. Речь идет о периоде, с момента когда двое россиян прибыли в Британию, и вплоть до их отъезда из королевства.



Обращение о подготовке запросов об экстрадиции россиян уже подано в Королевскую прокурорскую службу, пишут авторы материала.



Напомним, в последних числах июня в городке Эймсбери в критическом состоянии были найдены 44-летняя Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули. Женщина через несколько суток умерла в больнице. В Скотленд-Ярде заявили, что пара подверглась воздействию того же вещества, какое было использовано в соседнем Солсбери, где в марте отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в прошлом работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию.



Ранее в Скотленд-Ярде выражали опасения в связи с тем, что взаимосвязь между отравлениями в Эймсбери и Солсбери не удастся доказать. Вскоре после этого в доме Чарльза Роули нашли флакон, в котором, как убеждены британские эксперты, находилось токсичное вещество.



Автор: Злата Богатова

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