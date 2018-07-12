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В доме отравленного жителя Эймсбери найдена бутылочка с «Новичком»
20:35
Фото: twimg.com
В британском Эймсбери полицейские обнаружили емкость со следами "Новичка", передают международные СМИ. Как стало известно, полиция нашла бутылку в доме отравившегося мужчины. Экспертам предстоит выяснить, может ли это вещество принадлежать партии, которой отравили Скрипалей.
Представители Скотленд-Ярда отметили, что выводы стоит делать после того, как эксперты исследуют бутылку со следами токсичного вещества. Емкость небольших размеров нашли еще в минувшую среду, 11 июля, когда в доме Чарли Роули в Эймсбери проводился осмотр. Емкость уже изучают эксперты научно-технической лаборатории британского Минобороны в Портон-Дауне. В Скотленд-Ярде отметили, что ученые успели провести тесты, выявив наличие "Новичка".
Напомним, несколько дней назад в Скотленд-Ярде выразили опасения в связи с тем, что взаимосвязь между отравлениями в Эймсбери и Солсбери не удастся доказать. Как отмечал начальник контртеррористического подразделения Нил Басу, пока не удалось отыскать предмет, которым могли быть отравлены Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули. Пару экстренно госпитализировали в конце минувшего июня. В момент поступления медики оценивали их состояние как критическое. Позднее 44-летняя Стерджес скончалась, несмотря на все усилия врачей.
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