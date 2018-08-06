|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Подросток, пропавший в ЕАО, найден мертвым: возбуждено уголовное дело
6.8.2018 22:13
Фото: vk.me
В Еврейской автономной области найден погибшим подросток, пропавший в первых числах августа.
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело по статье о доведении до суицида.
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на СУ СКР по региону, шестнадцатилетний юноша пропал в минувшую пятницу, 3 августа. В поисках подростка, который проживал в населенном пункте Красивое, было задействовано порядка ста человек. Парня искали полицейские, спасатели и военнослужащие. Сегодня утром подросток был найден мертвым.
После гибели школьника следственные органы региона возбудили уголовное дело по ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства). Правоохранители выясняют, что могло толкнуть подростка на отчаянный шаг.
В рамках расследования следователи устанавливают все обстоятельства ЧП и причины, опрашивая родственников, педагогов, одноклассников и сверстников юноши, которые проживали рядом и на территории другого региона.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|