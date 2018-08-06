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В Индонезии более 90 человек погибли при землетрясении


6.8.2018 11:39
В Индонезии более 90 человек погибли при землетрясенииФото: tvc.ru

В Индонезии в результате землетрясения погибли более 90 человек.

Как передает "Интерфакс", разрушены тысячи жилых домов. Множество людей сейчас ожидают возможности эвакуироваться в безопасное место.

Согласно официальным данным, жертвами подземных толчков, которые были зафиксированы в районе индонезийских островов Гили, стал 91 человек. Точное количество раненых определить пока не представляется возможным, но счет идет на сотни, заявили представители местных властей. Большинство погибших были найдены под завалами зданий, которые лишь начали разбирать.

В безопасное место с пострадавших от стихии островов на текущий момент уже удалось эвакуировать порядка девятисот человек. Семьсот ожидают возможность эвакуации.

Наибольший урон нанесен территории острова Ломбок. Как отмечают в Геологической службе Соединенных Штатов, магнитуда подземного толчка, зафиксированного накануне в 11:45 по местному времени (14:45 по Москве), составила семь баллов. Землетрясение ощутили даже на соседнем острове Бали.

Ранее также сообщалось о возможном риске цунами, но позже предупреждение отменили.

Автор: Злата Богатова

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