|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Сын «оружейного барона» Москвы найден мертвым в запертой квартире
5.8.2018 22:05
Фото: life.ru
Столичные правоохранители приступили к проверке по факту гибели Николоза Хубутии. Молодой человек, отец которого является известным бизнесменом и общественным деятелем, найден мертвым в запертой изнутри квартире. ЧП случилось в самом центре Москвы.
По версии следствия, речь может идти о самоубийстве. Как заявила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, по факту обнаружения тела Николоза Хубутии сейчас проводится предварительная проверка. ЧП случилось на Малой Бронной улице.
В ряде СМИ со ссылкой на собственные осведомленные источники появились сообщения о том, что Хубутия был найден в квартире, которая была заперта изнутри. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в области головы. Труп застреленного сына "оружейного короля" нашла домработница. Погибшему было лишь двадцать шесть лет.
Как сообщает агентство "Интерфакс", молодой человек ранее писал своим друзьям о том, что он устал, все ему надоело. По словам знакомых, Николоз мог находиться в состоянии сильно депрессии. В прошлом он был студентом МГИМО.
Отец погибшего молодого человека - Михаил Хубутия - бизнесмен и общественный деятель, являющийся президентом "Союза грузин в России". Сейчас он отдыхает во Франции, пишут российские СМИ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|