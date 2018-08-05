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Сын «оружейного барона» Москвы найден мертвым в запертой квартире


5.8.2018 22:05
Сын «оружейного барона» Москвы найден мертвым в запертой квартиреФото: life.ru

Столичные правоохранители приступили к проверке по факту гибели Николоза Хубутии. Молодой человек, отец которого является известным бизнесменом и общественным деятелем, найден мертвым в запертой изнутри квартире. ЧП случилось в самом центре Москвы.

По версии следствия, речь может идти о самоубийстве. Как заявила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, по факту обнаружения тела Николоза Хубутии сейчас проводится предварительная проверка. ЧП случилось на Малой Бронной улице.

В ряде СМИ со ссылкой на собственные осведомленные источники появились сообщения о том, что Хубутия был найден в квартире, которая была заперта изнутри. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в области головы. Труп застреленного сына "оружейного короля" нашла домработница. Погибшему было лишь двадцать шесть лет.

Как сообщает агентство "Интерфакс", молодой человек ранее писал своим друзьям о том, что он устал, все ему надоело. По словам знакомых, Николоз мог находиться в состоянии сильно депрессии. В прошлом он был студентом МГИМО.

Отец погибшего молодого человека - Михаил Хубутия - бизнесмен и общественный деятель, являющийся президентом "Союза грузин в России". Сейчас он отдыхает во Франции, пишут российские СМИ.

Автор: Злата Богатова

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