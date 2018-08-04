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В Тель-Авиве прошел массовый митинг против закона о еврейском характере Израиля
11:12
Фото: townnews.com
Десятки тысяч израильтян приняли участие в протестной акции, выражая недовольство в связи с недавним принятием закона о еврейском характере государства.
Как передает РИА Новости, массовая манифестация прошла на главной площади Тель-Авива.
По мнению участников протестной акции, новый закон они воспринимают как проявление расизма, которое представляет собой угрозу дискриминации национальных меньшинств.
В качестве организаторов многотысячного митинга выступали друзы — представители 130-тысячной арабоязычной общины. Они исповедуют собственную религию, несут службу в силовых структурах еврейского государства и известны своей лояльностью властям Израиля.
Митинг стал наиболее массовым выражением недовольства конституционной новацией. Как отметил в своей речи духовный лидер израильских друзов шейх Тауфик Тариф, несмотря на безграничную преданность общины государству, власти не намерены воспринимать их как равных.
Как пишут израильские средства массовой информации, акция протеста, проходившая около мэрии Тель-Авива, объединила по меньшей мере девяносто тысяч человек. Помимо представителей общины друзов, которые приехали из различных деревень, там собрались поддерживающие их евреи. Участники акции принесли с собой как многоцветные друзские знамена, так и бело-голубые израильские флаги.
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