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Под Красноярском разбился вертолет: погибли 18 человек
11:27
Фото: myfanclub.ru
Расследованием авиакатастрофы с вертолетом Ми-8 в Красноярском крае будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК), передает агентство "Интерфакс".
Жертвами крушения стали восемнадцать человек. Ранее о начале собственного расследования уже заявили в руководстве авиакомпании "ЮТэйр".
Авиакатастрофа случилась на расстоянии около 180 км к северу от поселка Игарка, неподалеку от площадки нефтеперекачивающей станции No1 "Ванкор".
Трагедия произошла примерно в 10 утра по местному времени (6 по Москве), когда вертолет Ми-8 перевозил пассажиров. Кроме пятнадцати вахтовиков на его борту находились трое членов экипажа. По последним данным, все они погибли в результате крушения.
Известно, что с площадки в районе Ванкорского нефтяного месторождения совершали взлет сразу два вертолета. Первый из них, Ми-8 с внешней грузовой подвеской, не имел на борту пассажиров. Предположительно, второй вертолет — Ми-8АМТ, столкнулся с внешней подвеской Ми-8. Сразу после этого он рухнул на землю, разрушившись и загорелся.
После ЧП в Сети распространились кадры, сделанные очевидцами на месте крушения вертолета. На записи можно увидеть горящие обломки машины.
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