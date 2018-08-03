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Под Красноярском разбился вертолет: погибли 18 человек


11:27
Под Красноярском разбился вертолет: погибли 18 человекФото: myfanclub.ru

Расследованием авиакатастрофы с вертолетом Ми-8 в Красноярском крае будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК), передает агентство "Интерфакс".
 
Жертвами крушения стали восемнадцать человек. Ранее о начале собственного расследования уже заявили в руководстве авиакомпании "ЮТэйр".

Авиакатастрофа случилась на расстоянии около 180 км к северу от поселка Игарка, неподалеку от площадки нефтеперекачивающей станции No1 "Ванкор".

Трагедия произошла примерно в 10 утра по местному времени (6 по Москве), когда вертолет Ми-8 перевозил пассажиров. Кроме пятнадцати вахтовиков на его борту находились трое членов экипажа. По последним данным, все они погибли в результате крушения.

Известно, что с площадки в районе Ванкорского нефтяного месторождения совершали взлет сразу два вертолета. Первый из них, Ми-8 с внешней грузовой подвеской, не имел на борту пассажиров. Предположительно, второй вертолет — Ми-8АМТ, столкнулся с внешней подвеской Ми-8. Сразу после этого он рухнул на землю, разрушившись и загорелся.

После ЧП в Сети распространились кадры, сделанные очевидцами на месте крушения вертолета. На записи можно увидеть горящие обломки машины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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