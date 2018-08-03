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Ученые разгадали тайну Бермудского треугольника


01:32
Ученые разгадали тайну Бермудского треугольникаФото: samlib.ru

Британским ученым удалось выяснить причину загадочного исчезновения в знаменитом Бермудском треугольнике, передает портал Sailingscuttlebutt. Как стало известно, специалисты из Саутгемптонского университета проверили одну из наиболее популярных версий в лабораторных условиях.

По словам ученых, причиной гибели множества кораблей были гигантские волны. Учитывая особенности местного климата, они появлялись совершенно внезапно, вызываемые атмосферными потоками. Как отмечают исследователи, высота волн могла достигать тридцати метров.

Решив смоделировать такого рода шторм, британские ученые взяли реально существовавшее 180-метровое американское судно "Циклоп" (USS Cyclops). Сто лет назад оно покинуло порт Рио-де-Жанейро, так и не добравшись до пункта назначения. На борту находились триста пассажиров и груз марганцевой руды. Корабль стал одним из судов, которые исчезли в Бермудском треугольнике при загадочных обстоятельствах.

Исследователи, поставившие эксперимент, выяснили, что "Циклоп" мог очень быстро уйти под воду после того, как переломился пополам из-за тридцатиметровых волн. Как утверждает автор исследования Саймон Босалл, это случилось за считанные минуты, и вполне вероятно, что и другие суда в прошлом постигла такая же участь.

Ранее в Великобритании пересмотрели гипотезу о происхождении камней Стоунхенджа, созданного около 3000 лет до н.э.

Автор: Злата Богатова

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