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Петросян заявил, что ничего не знает об иске жены о разделе имущества
10:33
Фото: maybeday.com
Известные российские юмористы Петросян и Степаненко через суд делят имущество, передают средства массовой информации.
Как рассказали в пресс-службе суда, соответствующий иск был подан артисткой.
Дело о разделе имущества звездной пары будет рассматривать столичный Хамовнический суд.
По данным РИА Новости, актриса Елена Степаненко подала в суд исковое заявление, в котором идет речь о разделе имущества, совместно нажитого с супругом - известным юмористом Евгением Петросяном. Как отметили в пресс-службе суда, сославшись на информацию из карточки этого дела, иск был официально зарегистрирован еще месяца назад - 4 июля.
В ряде источников также появился комментарий Евгения Петросяна, который отреагировал на публикации, распространившиеся в СМИ. По словам юмориста, он "ничего подобного не слышал". Назвав сообщения об иске "каким-то недоразумением", артист отказался говорить на тему возможного расторжения брака с Еленой Степаненко.
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