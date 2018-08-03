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Женская сеть myJulia.ru
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СМИ: Zombie Boy найден мертвым в Монреале
3.8.2018 15:04
Фото: conoto.ru
В возрасте тридцати двух лет скончался манекенщик Рик Дженест, добившийся ранее популярности как Zombie Boy.
Предположительно, речь может идти о добровольном уходе из жизни, пишут канадские средства массовой информации.
Как пишет издание Montreal Gazette, тело Рика Дженеста было найдено в минувшую среду, 1 августа. Молодой человек, согласно имеющимся на этот час данным, мог совершить суицид. Сведений о причинах смерти пока не поступало.
На известие о гибели Дженеста уже отреагировала сотрудничавшая с ним американская исполнительница Леди Гага. По словам звезды, смерть манекенщика "более чем опустошительна". Певица в своем в Twitter также написала о том, что нужно прикладывать больше усилий, "чтобы изменить культуру и вывести психическое здоровье на первый план".
Рик Дженест родился 7 августа 1985 года в Шатоге - пригороде канадского Монреаля. Первые татуировки появились на нем еще в шестнадцатилетнем возрасте. Рисунок на его лице изображал череп, а на теле можно было увидеть скелет, поэтому у юноши и появилось прозвище Zombie Boy. В прошлом его даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса - Дженест сделал наибольшее количество татуировок с насекомыми - более полутора сотен, а также с человеческими костями - почти сто сорок.
Всемирная популярность пришла к манекенщику в 2011 году, сразу после того, как он снялся в клипе Леди Гаги Born This Way. Позже он также был востребован в рекламе.
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