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Жительница Екатеринбурга вынесла мумию мужа на детскую площадку


2.8.2018 21:22
Жительница Екатеринбурга вынесла мумию мужа на детскую площадкуФото: rl0.ru

Екатеринбургские правоохранители приступили к выяснению обстоятельств смерти пожилого мужчины.

Как передает РИА Новости, мумифицированные останки был найдены на детской площадке, куда их вынесла вдова покойного мужчины.

Со ссылкой на официального представителя пресс-группы регионального главка МВД Евгения Крюкова сообщается, что ЧП случилось в минувший четверг, 2 августа, возле одного из домов по улице Куйбышева. По словам невольных очевидцев случившегося, мумифицированные останки вынесла на улицу пожилая женщина.

Труп скончавшегося мужа пенсионерка тащила волоком на халате, рассказали соседи. Затем женщина решила оставить останки прямо на детской площадке. К месту происшествия были незамедлительно вызваны полицейские. Сотрудники следственно-оперативной группы приступили к установлению всех обстоятельств инцидента.

Согласно предварительным выводам специалистов, смерть мужчины не была криминальной. Точное время и причины его кончины предстоит выяснить экспертам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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