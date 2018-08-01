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Кадыров заявил, что россияне в ЦАР были расстреляны уголовниками


1.8.2018 23:55
Кадыров заявил, что россияне в ЦАР были расстреляны уголовникамиФото: russianla.com

Российские журналисты, погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР), стали жертвами уголовников, заявил глава Чечни.

Рамзан Кадыров подверг резкой критике средства массовой информации, которые пишут о причастности к преступлению мусульман.

Россиян убили уголовники, убежден Рамзан Кадыров. Он написал об убийстве Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля в своем Telegram-канале. По словам чеченского лидера, в прессе сообщаю о том, что журналисты могли стать жертвами повстанцев из организации "Селека", прибавляя к этому прилагательное "мусульманская". Однако россиян расстреливали "не мусульмане, не христиане", а преступники и бандиты, и не имеет значения, к какой организации или ведомству они себя причисляют, подчеркну Кадыров.

Глава Чечни также выразил надежду, что правоохранители и дипломаты приложат все усилия, чтобы привлечь убийц к ответственности.

Напомним, ранее власти ЦАР заявили о том, что убийству россиян могут быть причастны повстанцы. Отмечалось, что журналистов, не уведомивших о своем присутствии в стране дипломатов, предупреждали об опасности передвижения в темное время суток.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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