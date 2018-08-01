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Кадыров заявил, что россияне в ЦАР были расстреляны уголовниками
1.8.2018 23:55
Фото: russianla.com
Российские журналисты, погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР), стали жертвами уголовников, заявил глава Чечни.
Рамзан Кадыров подверг резкой критике средства массовой информации, которые пишут о причастности к преступлению мусульман.
Россиян убили уголовники, убежден Рамзан Кадыров. Он написал об убийстве Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля в своем Telegram-канале. По словам чеченского лидера, в прессе сообщаю о том, что журналисты могли стать жертвами повстанцев из организации "Селека", прибавляя к этому прилагательное "мусульманская". Однако россиян расстреливали "не мусульмане, не христиане", а преступники и бандиты, и не имеет значения, к какой организации или ведомству они себя причисляют, подчеркну Кадыров.
Глава Чечни также выразил надежду, что правоохранители и дипломаты приложат все усилия, чтобы привлечь убийц к ответственности.
Напомним, ранее власти ЦАР заявили о том, что убийству россиян могут быть причастны повстанцы. Отмечалось, что журналистов, не уведомивших о своем присутствии в стране дипломатов, предупреждали об опасности передвижения в темное время суток.
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