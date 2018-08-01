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Усик заявил, что ему не нужно звание «Герой Украины»
1.8.2018 22:09
Фото: sportzen.ru
Боксер Александр Усик отказался от звания "Герой Украины", передает РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что украинский премьер Владимир Гройсман намеревается обратиться к главе государства Петру Порошенко с соответствующим предложением.
По мнению Владимира Гройсмана, после победного поединка в столице РФ Александр Усик заслуживает наивысшей награды. Однако боксер заявил, что не собирается становиться "Героем Украины". По его словам, не нужны ему никакие звезды, ведь он уже и так пользуется большим уважением у своего народа.
Бой между Александром Усиком и российским боксером Муратом Гассиевым состоялся 21 июля. Судьи финального поединка Всемирной суперсерии единогласно приняли решение о победе украинца. Получив титул абсолютного мирового чемпиона в категории первого тяжелого веса, украинский боксер теперь является обладателем всех поясов по версии IBF, WBA, WBO и WBC. Усика также наградили Кубком Мохаммеда Али и денежным призом в десять миллионов долларов.
Отреагировав на победу своего соотечественника, глава украинского государства заявил, что боксером гордится вся страна. По словам Петра Порошенко, звучавший в Москве украинский гимн представляет собой "символ борьбы", а также "символизирует" приближение победы Украины. Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский назвал подобные высказывания "идиотизмом".
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