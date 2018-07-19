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В Федерации бокса слова Порошенко о победе Усика сочли «идиотизмом»
12:01
Фото: sportzen.ru
"Идиотизмом" назвал высказывание украинского лидера о победе Александра Усика вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский. Ранее Петр Порошенко, комментируя исход матча, заявил, что воспринял прозвучавший в Москве украинский гимн как "символ борьбы".
Как написал Андрей Рябинский на своей странице в Twitter, ему уже надоели попытки "все переводить в политику". Реакцию Петра Порошенко на исход этой встречи он назвал "идиотизмом".
Бой между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым прошел вечером минувшей субботы, 21 июля, в столичном "Олимпийском". Поединок завершился победой Усика. Судьи финала Всемирной суперсерии приняли решение единогласно.
Первые раунды соперники провели в позиционной борьбе. При этом украинец старался дистанцироваться и переигрывать россиянина, тогда как Гассиев стремился к ближнему бою, нанося удары левой рукой по корпусу. В конце четвертого периода он поразил Усика в челюсть мощным ударом справа.
По общему числу ударов в первой половине поединка лидировал Усик, но украинец чаще попадал в перчатки. Гассиев, ставя на одиночные выпады, безуспешно пытался подстроиться под игровую манеру соперника.
В последней трети поединка украинец выглядел эффективнее из-за своей активности и серийных атак. Тактика россиянина на его фоне смотрелась несколько прямолинейной, ситуацию мог переломить лишь нокаутирующий удар. Однако Усик, известный своим опытом, так и не дал возможности Гассиеву его нанести. Полностью контролируя ход поединка, украинец уверенно довел его до победы.
Получив титул абсолютного мирового чемпиона в категории первого тяжелого веса, Усик является обладателем всех поясов по версии IBF, WBA, WBO и WBC. Украинца также наградили Кубком Мохаммеда Али и денежным призом в десять миллионов долларов.
Отреагировав на победу своего соотечественника, глава украинского государства заявил, что боксером гордится вся страна. По словам Петра Порошенко, звучавший в Москве украинский гимн представляет собой "символ борьбы", а также "символизирует" приближение победы Украины.
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