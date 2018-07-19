ИнтерНовости - новости в стране и мире
Мужчину, отравленного в Эймсбери, выписали из больницы
Мужчину, отравленного в Эймсбери, выписали из больницы
В Найроби убили россиянина
В Найроби убили россиянина
В Кабуле на пути кортежа возвратившегося из изгнания вице-президента произошел теракт
В Кабуле на пути кортежа возвратившегося из изгнания вице-президента произошел теракт
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Кабуле на пути кортежа возвратившегося из изгнания вице-президента произошел терактВ Кабуле на пути кортежа возвратившегося из изгнания вице-президента произошел теракт
Названы самые высокооплачиваемые музыканты мираНазваны самые высокооплачиваемые музыканты мира
В Казахстане в уличной потасовке смертельно ранили игрока КВНВ Казахстане в уличной потасовке смертельно ранили игрока КВН
ОНК: В Лефортово доставлен ученый из ЦНИИмаш, арестованный по делу о госизменеОНК: В Лефортово доставлен ученый из ЦНИИмаш, арестованный по делу о госизмене
В Лос-Анджелесе при захвате заложников в магазине погибла женщинаВ Лос-Анджелесе при захвате заложников в магазине погибла женщина

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»
Флешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ru
Ночь музеев 2018. Часть 4. Нарвские воротаНочь музеев 2018. Часть 4. Нарвские ворота
Жила-была девочка... сама виновата!Жила-была девочка... сама виновата!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Федерации бокса слова Порошенко о победе Усика сочли «идиотизмом»


12:01
В Федерации бокса слова Порошенко о победе Усика сочли «идиотизмом»Фото: sportzen.ru

"Идиотизмом" назвал высказывание украинского лидера о победе Александра Усика вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский. Ранее Петр Порошенко, комментируя исход матча, заявил, что воспринял прозвучавший в Москве украинский гимн как "символ борьбы".

Как написал Андрей Рябинский на своей странице в Twitter, ему уже надоели попытки "все переводить в политику". Реакцию Петра Порошенко на исход этой встречи он назвал "идиотизмом".

Бой между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым прошел вечером минувшей субботы, 21 июля, в столичном "Олимпийском". Поединок завершился победой Усика. Судьи финала Всемирной суперсерии приняли решение единогласно.

Первые раунды соперники провели в позиционной борьбе. При этом украинец старался дистанцироваться и переигрывать россиянина, тогда как Гассиев стремился к ближнему бою, нанося удары левой рукой по корпусу. В конце четвертого периода он поразил Усика в челюсть мощным ударом справа.

По общему числу ударов в первой половине поединка лидировал Усик, но украинец чаще попадал в перчатки. Гассиев, ставя на одиночные выпады, безуспешно пытался подстроиться под игровую манеру соперника.

В последней трети поединка украинец выглядел эффективнее из-за своей активности и серийных атак. Тактика россиянина на его фоне смотрелась несколько прямолинейной, ситуацию мог переломить лишь нокаутирующий удар. Однако Усик, известный своим опытом, так и не дал возможности Гассиеву его нанести. Полностью контролируя ход поединка, украинец уверенно довел его до победы.

Получив титул абсолютного мирового чемпиона в категории первого тяжелого веса, Усик является обладателем всех поясов по версии IBF, WBA, WBO и WBC. Украинца также наградили Кубком Мохаммеда Али и денежным призом в десять миллионов долларов.

Отреагировав на победу своего соотечественника, глава украинского государства заявил, что боксером гордится вся страна. По словам Петра Порошенко, звучавший в Москве украинский гимн представляет собой "символ борьбы", а также "символизирует" приближение победы Украины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

На Урале найдено тело финалистки международного конкурса красотыНа Урале найдено тело финалистки международного конкурса красоты
Пять стран присоединились к антироссийским санкциям Пять стран присоединились к антироссийским санкциям
Трамп: встреча с Путиным оказалась лучше саммита НАТОТрамп: встреча с Путиным оказалась лучше саммита НАТО
В Приморье после обрушения плит эвакуированы жильцы многоквартирного домаВ Приморье после обрушения плит эвакуированы жильцы многоквартирного дома
В Казахстане тысячи людей пришли проститься с погибшим Денисом ТеномВ Казахстане тысячи людей пришли проститься с погибшим Денисом Теном

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 756


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru