Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавшую в Уфе трехлетнюю девочку нашли на пятнадцатом этаже строящегося дома

1.8.2018 19:28

Фото: pnzreg.ru



В Башкирии трехлетняя девочка найдена на козырьке балкона пятнадцатого этажа строящегося дома, передают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.



ЧП случилось в Уфе, где накануне вечером пропал ребенок.



Потерявшаяся накануне вечером девочка была найдена утром на высоте пятнадцатого этажа, рассказали представители следственного ведомства. В ходе начатой проверки было установлено, что в минувший вторник, 31 июля, ребенок пришел на стройку вместе с отцом, который работал в этом месте. Мужчина также привел с собой и старшего брата девочки.



По словам отца, после 21 часа он трудился, находясь на четвертом этаже строящегося здания, тогда как дети были на третьем и играли. После того, как мальчик ненадолго оставил сестру одну - ему понадобилось дойти до отца - девочка пропала. Ребенок, вернувшийся обратно, обнаружил, что малышка исчезла.



Отец и брат девочки незамедлительно приступили к самостоятельным поискам девочки, однако так ее и не нашли. В результате мужчина обратился за помощью в оперативные службы. После этого ребенка начали разыскивать сотрудники правоохранительных органов и все, кто был задействован на данном объекте, включая строителей и рабочих.



Сегодня утром один из строителей, обходивших здание, услышал тихий детский плач. Как оказалось, девочка в тот момент находилась на козырьке балкона, расположенного на пятнадцатом этаже. Мужчина смог добраться до ребенка с крыши и рядом с ней ожидал прибытия спасателей.



Ребенка доставили для обследования в больницу. По предварительным данным, жизни малышки сейчас ничего не угрожает, но медики собираются некоторое время за ней понаблюдать.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 1.8.2018 18:10 Эксперт прокомментировал действия пожарных в кемеровской «Зимней вишне»

Эксперт прокомментировал действия пожарных в кемеровской «Зимней вишне» 1.8.2018 15:54 СМИ: Россиян, убитых в ЦАР, предупреждали об опасности

СМИ: Россиян, убитых в ЦАР, предупреждали об опасности 1.8.2018 13:20 Пропавшие в Коми девочка с прабабушкой найдены погибшими

Пропавшие в Коми девочка с прабабушкой найдены погибшими 1.8.2018 11:13 Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН

Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН 1.8.2018 01:11 На борту самолета, разбившегося в Мексике, было более 100 человек