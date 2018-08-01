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Пропавшую в Уфе трехлетнюю девочку нашли на пятнадцатом этаже строящегося дома
1.8.2018 19:28
Фото: pnzreg.ru
В Башкирии трехлетняя девочка найдена на козырьке балкона пятнадцатого этажа строящегося дома, передают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
ЧП случилось в Уфе, где накануне вечером пропал ребенок.
Потерявшаяся накануне вечером девочка была найдена утром на высоте пятнадцатого этажа, рассказали представители следственного ведомства. В ходе начатой проверки было установлено, что в минувший вторник, 31 июля, ребенок пришел на стройку вместе с отцом, который работал в этом месте. Мужчина также привел с собой и старшего брата девочки.
По словам отца, после 21 часа он трудился, находясь на четвертом этаже строящегося здания, тогда как дети были на третьем и играли. После того, как мальчик ненадолго оставил сестру одну - ему понадобилось дойти до отца - девочка пропала. Ребенок, вернувшийся обратно, обнаружил, что малышка исчезла.
Отец и брат девочки незамедлительно приступили к самостоятельным поискам девочки, однако так ее и не нашли. В результате мужчина обратился за помощью в оперативные службы. После этого ребенка начали разыскивать сотрудники правоохранительных органов и все, кто был задействован на данном объекте, включая строителей и рабочих.
Сегодня утром один из строителей, обходивших здание, услышал тихий детский плач. Как оказалось, девочка в тот момент находилась на козырьке балкона, расположенного на пятнадцатом этаже. Мужчина смог добраться до ребенка с крыши и рядом с ней ожидал прибытия спасателей.
Ребенка доставили для обследования в больницу. По предварительным данным, жизни малышки сейчас ничего не угрожает, но медики собираются некоторое время за ней понаблюдать.
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