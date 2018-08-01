Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавшие в Коми девочка с прабабушкой найдены погибшими

1.8.2018 13:20

Фото: 1tv.ru



В Коми найдены и извлечены из воды тела пожилой женщины и ее пятнадцатилетней правнучки, передает агентство "Интерфакс".



В настоящее время продолжается поиск другой девочки - есть шанс, что она осталась жива.



Трагический инцидент случился на территории Усть-Вымского района Коми несколько дней назад, когда там пропали три человека - женщина 1938 года рождения и две ее правнучки, приехавшие к родственнице из Ухты. После того, как все они отправились на реку и не вернулись, на берегу нашли их личные вещи.



В ходе начатых поисков были найдены погибшими пенсионерка и старшая из девочек, 2003 года рождения. Они утонули в реке Вычегда, неподалеку от населенного пункта Арабач. Отмечается, что тело подростка было обнаружено на расстоянии около двадцати километров от берега. Потом в трех километрах от этого места нашли и прабабушку.



Сейчас спасатели активно ведут мероприятия по поиску второй девочки. Сохраняется надежда на то, что десятилетний ребенок не утонул, поэтому младшую из сестер ищут "не только на воде, но и в лесу", - рассказали в региональном ведомстве.



Автор: Злата Богатова

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