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На борту самолета, разбившегося в Мексике, было более 100 человек
01:11
Фото: livejournal.com
В Мексике потерпел крушение лайнер, на борту которого находились сто пассажиров, передает РИА Новости.
Информацию о катастрофе с их лайнером уже официально подтвердили представители авиакомпании Aeromexico.
Как заявили представители авиакомпании Aeromexico, которая является владельцем воздушного судна, самолет из Дуранго направлялся в Мехико. Речь идет о рейсе номер 2431.
На борту самолета Embraer 190 в момент ЧП находились около ста пассажиров, сообщается в микроблоге авиакомпании в Twitter.
Сведений о вероятны причинах ЧП из официальных источников пока не поступало. Информация о месте катастрофы уточняется.
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